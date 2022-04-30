Кожевников: финал Кубка Гагарина очень хороший, российский хоккей стоит на правильном пути

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал завоевание ЦСКА Кубка Гагарина. Москвичи выиграли финальную серию с «Металлургом» — 4-3.



«ЦСКА с победой, не удивлён, что армейцы ушли с 1-3 в серии с «Металлургом». Серия очень хорошая, наш хоккей стоит на правильном пути, молодёжь здорово себя проявляет, когда мы ей доверяем. Когда деваться некуда, мы это делаем. Оба клуба здорово сыграли, российский хоккей будет подниматься и расти, мы сейчас идём этим путём. У ЦСКА проявилось больше опыта, сказалось прошлое Фёдорова и умение играть в финалах НХЛ. Сегодня Фёдоров-тренер заставил защитников правильно работать на пятаке, у «Металлурга» почти не было возможностей добить шайбу, это серьёзно сказалось на результате», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.