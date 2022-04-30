Вратарь ЦСКА Федотов: мы трудились, не сдавались, и поэтому мы чемпионы! Невероятно!

Голкипер ЦСКА Иван Федотов прокомментировал завоевание ЦСКА Кубка Гагарина. Москвичи выиграли финальную серию с «Металлургом» — 4-3.



«Эмоции невероятные! Такой камбэк сделать с 1-3 в финальной серии. О таком мечтаешь в детстве, идёшь к этому шаг за шагом. Это невероятно, но без командного духа, командной работы этого не было бы. Мы трудились, не сдавались, и поэтому сейчас мы чемпионы и мы празднуем. Просто нет слов!



Временами что-то смотрел в прессе, но старался, чтобы это не мешало. Это хоккей, здесь всегда много каких-то разговоров, скандалов, этим он и интересен», — сказал Федотов в эфире КХЛ ТВ.

Напомним, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Металлург» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.