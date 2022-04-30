Каменский: в финале Кубка Гагарина ЦСКА играл как единое целое — верил в победу до конца!

Олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский прокомментировал завоевание ЦСКА Кубка Гагарина. Москвичи выиграли финальную серию с «Металлургом» — 4-3.



«ЦСКА перевернул эту серию за счёт команды, за счёт сплочённости. Тренерский штаб создал прекрасный коллектив, боевую команду. ЦСКА верил в победу до конца, поэтому и смог перевернуть тяжёлую серию с «Магниткой» в свою пользу и выиграть Кубок Гагарина. Это всё только благодаря тем, кто выходил на лёд и бился до конца. Сегодня отыграл здорово и вратарь Федотов, и защитники, и нападающие, но выигрывает именно команда.



В регулярном чемпионате никто не верил в ЦСКА? Главное, что они верили! ЦСКА доказал всем, что именно команда выигрывает Кубок. Это не только игроки, но и тренерский штаб, весь персонал, руководство. Все шли к этой победе, хочется искренне их поздравить! В финале ЦСКА играл как единое целое!» — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.