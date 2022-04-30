Дементьев: у «Металлурга» яркое будущее, но ЦСКА в финале оказался сильнее

Известный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал завоевание ЦСКА Кубка Гагарина. Москвичи выиграли финальную серию с «Металлургом» — 4-3.
«Сложно подобрать слова, какие чувства сейчас испытывают игроки, тренеры и руководство «Металлурга». Видно их мастерство, желание, стремление. Но ЦСКА в итоге в финале оказался сильнее. В любом случае данный сезон можно записать в актив «Металлургу», была сделана определённая перестройка, были изменения по ходу чемпионата. Команда Ильи Воробьёва показала очень серьёзный прогресс. В любом случае у «Магнитки» яркое будущее. ЦСКА искренне поздравляю, было много вопросов в определённых решениях в начале сезона. В итоге все действия и решения оказались правильными. Теперь ЦСКА во второй раз в своей истории выиграл Кубок Гагарина», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 30 апреля 2022
-
18:15
-
18:15
-
18:12
-
18:12
-
18:05
-
18:00
-
17:59
-
17:54
-
17:52
-
17:51
-
17:47
-
17:44
-
17:43
-
17:41
-
17:39
-
17:36
-
17:35
-
17:33
-
17:30
-
17:26
-
17:25
-
17:24
-
17:22
-
17:20
-
17:18
-
17:16
-
16:41
-
16:30
-
16:29
-
16:21
-
15:50
-
15:32
-
15:19
-
15:16
-
15:03