Дементьев: у «Металлурга» яркое будущее, но ЦСКА в финале оказался сильнее

Известный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал завоевание ЦСКА Кубка Гагарина. Москвичи выиграли финальную серию с «Металлургом» — 4-3.



«Сложно подобрать слова, какие чувства сейчас испытывают игроки, тренеры и руководство «Металлурга». Видно их мастерство, желание, стремление. Но ЦСКА в итоге в финале оказался сильнее. В любом случае данный сезон можно записать в актив «Металлургу», была сделана определённая перестройка, были изменения по ходу чемпионата. Команда Ильи Воробьёва показала очень серьёзный прогресс. В любом случае у «Магнитки» яркое будущее. ЦСКА искренне поздравляю, было много вопросов в определённых решениях в начале сезона. В итоге все действия и решения оказались правильными. Теперь ЦСКА во второй раз в своей истории выиграл Кубок Гагарина», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.