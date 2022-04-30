Губерниев — о победе ЦСКА: «Магнитка» психологически поплыла ещё пару матчей назад!

Известный российский комментатор и журналист Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале прокомментировал победу ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина. Московская команда в седьмом матче серии обыграла «Металлург» со счётом 4:1. Итоговый счёт серии — 4-3.

«Поздравляю хоккейный ЦСКА!!! «Магнитка» психологически поплыла ещё пару матчей назад!!! И армейцы на кураже этим воспользовались!!!» — говорится в сообщении.

Напомним, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Металлург» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.