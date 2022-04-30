Губерниев — о победе ЦСКА: «Магнитка» психологически поплыла ещё пару матчей назад!
Поделиться
Известный российский комментатор и журналист Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале прокомментировал победу ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина. Московская команда в седьмом матче серии обыграла «Металлург» со счётом 4:1. Итоговый счёт серии — 4-3.
«Поздравляю хоккейный ЦСКА!!! «Магнитка» психологически поплыла ещё пару матчей назад!!! И армейцы на кураже этим воспользовались!!!» — говорится в сообщении.
Напомним, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Металлург» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.
Новость по теме«Металлург» проиграл второй финал Кубка Гагарина в своей истории
Комментарии
- 30 апреля 2022
-
19:09
-
19:06
-
19:02
-
18:56
-
18:55
-
18:51
-
18:45
-
18:44
-
18:37
-
18:30
-
18:30
-
18:27
-
18:22
-
18:15
-
18:15
-
18:12
-
18:12
-
18:05
-
18:00
-
17:59
-
17:54
-
17:52
-
17:51
-
17:47
-
17:44
-
17:43
-
17:41
-
17:39
-
17:36
-
17:35
-
17:33
-
17:30
-
17:26
-
17:25
-
17:24
Партнерский контент