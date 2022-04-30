С. Фёдоров — о Попове: Сан Саныча загнали, он очень устал и играл с травмой в 7-м матче

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал завоевание командой Кубка Гагарина.

«Хочу сказать о сопернике — была быстрая, искромётная команда, играли в очень агрессивный хоккей, мы будем к этому стремиться. Что думал при виде джерси со своим номером? Я играл здесь три сезона, старался выиграть для города Кубок Гагарина. Критичный момент финала? 48 часов после 1-3, подготовка к следующему матчу шаг за шагом. Это были сложные моменты и для ребят, и для тренерского штаба.

Что перенял у Тихонова или Боумэна? Конечно, эти великие тренеры мне дали многое как игроку. Как тренеру надо ещё всё осмыслить. Опираясь на опыт игрока, я думаю, всё в совокупности сыграло какую-то роль, парни правильно отреагировали, низкий им поклон.

К чему стремиться после первого кубка в первый год? Хоккей — игра красивая, контактная, всё в единоборствах, поэтому будем бороться дальше, стремиться всё время победить. Мы будем трудиться, делать это вместе и стараться победить. Сохранится ли эта команда на следующий год? Так далеко не загадываю. Знаю, что у многих ребят подписаны контракты, но у кого-то нет, будем смотреть.

Что за человек Попов? Самый быстрый. Сан Саныча загнали, он очень устал, но привёл нас к финалу конференции и финалу Кубка, ему низкий поклон, было нелегко, тем более он играл с травмой в последней игре.

Вписал ли я своё имя в историю? Не мне об этом судить, хотя доля правды в этом есть», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.