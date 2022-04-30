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Есмантович: Попов — это талисман команды, готов дать ему новый контракт

Есмантович: Попов — это талисман команды, готов дать ему новый контракт
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович, комментируя завоевание Кубка Гагарина, отметил вклад в победу Александра Попова.

«То, что в олимпийский год выиграть очень сложно и трудно — безусловно, мы это понимали. Но у нас есть Александр Попов — это талисман команды, который вдохнул вторую жизнь в ребят, вернувшихся с Олимпийских игр. Готов ли дать ему новый контракт? Да, готов. Если Сашка изъявит желание ещё годик поиграть, обязательно поиграет. Всё зависит от Саши. Его контракт 3 млн руб.? Так сложилось, что идут сложные манипуляции с потолком заработных плат. У нас были обременения. Мы поменяли Дица на флажке с его зарплатой, поменяли Абрамова. Были сложности. Сашка к этому отнёсся с пониманием и с желанием доказать всем назло, что он один из лучших форвардов в сезоне.

Я очень рад за Ваньку [Федотова], потому что он сумел пройти все те университеты, которые были у него в этом сезоне. Пожелаем ему удачи, если захочет поехать [в «Филадельфию»]. Вернётся — будем ждать с распростёртыми руками», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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