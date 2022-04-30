Воробьёв: отчасти игрокам «Металлурга» не хватило опыта

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение своей команды в седьмом матче серии финала плей-офф КХЛ с ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 1:4, ЦСКА выиграл серию 4-3.



«Два быстрых гола на наших ошибках, и потом, как это модно сейчас говорить, ЦСКА выставил автобус. Хорошо у них сыграл вратарь, поэтому, к сожалению, мы сегодня не выиграли Кубок.



Что стало переломным моментом в серии? Наверное, то, что мы играли с ЦСКА. Мы же не проиграли 2:8, 2:8. Нет, мы проиграли один матч в овертайме, второй – тоже в одну шайбу. Эта команда четыре года добиралась до финалов плей-офф. Там просто взрослые ребята, которые всё знают и прошли Олимпийские игры и чемпионаты мира. Многих из них я тренировал в сборной России, там опытная команда. Она мощнее и здоровее. Нам не хватило опыта? Отчасти да. Сейчас уже говорили о том, что некоторые наши ребята никогда не поднимались так высоко и не доходили до финалов и играть было непросто.



В 2016 году у меня была уверенность в победе перед седьмым матчем, а была ли она у меня сегодня? Да, была. А что должен говорить тренер? Да, была, но два гола сломали игру», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.