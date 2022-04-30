Дальбек — о втором Кубке Гагарина: второй раз понимаешь, как тяжело даётся победа

Защитник ЦСКА Клас Дальбек после победы в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ с «Металлургом» поделился эмоциями от завоевания Кубка Гагарина.
«Оба чемпионства — великолепные моменты. Мне повезло играть в великолепной команде, все четыре года у нас были отличные шансы на победу. Второй раз понимаешь, насколько это ценно, потому что понимаешь, насколько тяжело даётся победа.
Камбэк с 1-3? У нас сильная команда, мы не отходили от своей линии, и неважно, уступали в счёте или вели, всегда старались делать то, что приносило нам успех раньше. Где-то и везение было, но мы его заслужили.
Глаз в порядке.
Ключевой момент серии? Не знаю, все матчи были очень важными. У нас был тяжёлый отрезок в домашних матчах, когда мы не могли забить. Но мы вернулись сюда, выиграли, потом провели очень сильный матч дома, а сегодня нам удался хороший старт. Не могу выделить один ключевой момент, их было много маленьких, которыми и выигрываются титулы», — сказал Дальбек в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
- 30 апреля 2022
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