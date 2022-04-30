42-летний Ерёменко, Клинкхаммер, Белов и ещё три игрока покинули московское «Динамо»

Российский голкипер Александр Ерёменко покинул московское «Динамо». Бело-голубые не стали предлагать 42-летнему вратарю новый контракт, сообщается на официальном сайте московской команды.

Ерёменко играл за «Динамо» с 2011 года. В сезоне-2021/2022 он принял участие в 15 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В среднем за встречу российский вратарь отражал 92% бросков при коэффициенте надёжности 2,06. Кроме того, в его активе девять матчей в плей-офф.

Отмечается, что московскую команду покинули три легионера — нападающие Антон Ведин, Роб Клинкхаммер и Оскар Линдберг. Кроме того, «Динамо» не стало продлевать контракты с российскими защитниками Андреем Сергеевым и Антоном Беловым.