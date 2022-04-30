«Локомотив» продлил контракты с Красковским, Исаевым и ещё тремя игроками

Ярославский «Локомотив» продлил контракты с рядом игроков, сообщается на официальном сайте команды.
Железнодорожники заключили новые соглашения с голкипером Даниилом Исаевым, а также с нападающими Артуром Каюмовым, Павлом Красковским, Георгием Ивановым и Денисом Алексеевым.
Каюмов, с которым продлили контракт на год, с 2016 года сыграл за команду 266 матчей, набрав 103 (50+53) очка. Алексеев, чей новый контракт также рассчитан до конца сезона-2023/2024, за пять лет в «Локомотиве» набрал 144 (46+98) очка в 283 матчах.
Красковский за девять сезонов в «Локомотиве» сыграл 386 матчей, набрав 114 (48+66) очков. На счету Иванова за пять сезонов в КХЛ 239 матчей и 60 (21+39) очков. 22-летний Исаев в КХЛ принял участие в 22 матчах и в трёх из них оставлял ворота в неприкосновенности. С каждым из них «Локомотив» продлил контракт на два года.
- 30 апреля 2022
-
21:03
-
21:00
-
20:42
-
20:35
-
20:26
-
20:20
-
20:14
-
20:03
-
19:49
-
19:25
-
19:20
-
19:13
-
19:11
-
19:09
-
19:06
-
19:02
-
18:56
-
18:55
-
18:51
-
18:45
-
18:44
-
18:37
-
18:30
-
18:30
-
18:27
-
18:22
-
18:15
-
18:15
-
18:12
-
18:12
-
18:05
-
18:00
-
17:59
-
17:54
-
17:52