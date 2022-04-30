«Локомотив» продлил контракты с Красковским, Исаевым и ещё тремя игроками

Ярославский «Локомотив» продлил контракты с рядом игроков, сообщается на официальном сайте команды.

Железнодорожники заключили новые соглашения с голкипером Даниилом Исаевым, а также с нападающими Артуром Каюмовым, Павлом Красковским, Георгием Ивановым и Денисом Алексеевым.

Каюмов, с которым продлили контракт на год, с 2016 года сыграл за команду 266 матчей, набрав 103 (50+53) очка. Алексеев, чей новый контракт также рассчитан до конца сезона-2023/2024, за пять лет в «Локомотиве» набрал 144 (46+98) очка в 283 матчах.

Красковский за девять сезонов в «Локомотиве» сыграл 386 матчей, набрав 114 (48+66) очков. На счету Иванова за пять сезонов в КХЛ 239 матчей и 60 (21+39) очков. 22-летний Исаев в КХЛ принял участие в 22 матчах и в трёх из них оставлял ворота в неприкосновенности. С каждым из них «Локомотив» продлил контракт на два года.