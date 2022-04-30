Михайлов — об игре Попова с травмой: ради команды идёт на жертвы! Настоящий боец
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал завоевание ЦСКА Кубка Гагарина, а также выступление 41-летнего нападающего армейцев Александра Попова, признанного MVP плей-офф. Москвичи выиграли финальную серию с «Металлургом» со счётом 4-3.
«Я не знаю серьёзность его травмы. То, что Попов вышел играть с травмой, говорит о том, как сильно он хотел помочь команде выиграть Кубок Гагарина.
Это требует особого внимания к этому парню. Потому что в таком возрасте он ради команды и победы пожертвовал своим здоровьем. Клуб это точно оценит. Александр — настоящий боец. Ради команды он идёт на такие жертвы. Это многого стоит!» — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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