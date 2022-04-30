Сушинский — о травме Попова: есть те, кто может играть через не могу, — Саня один из них

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий Максим Сушинский прокомментировал завоевание ЦСКА Кубка Гагарина, а также выступление 41-летнего нападающего армейцев Александра Попова, признанного MVP плей-офф. Москвичи выиграли финальную серию с «Металлургом» со счётом 4-3.
«Человек выиграл очередной Кубок Гагарина, стал чемпионом. Забил победный гол — молодец. В его возрасте это потрясающе! Александр Попов не просто играет, он задаёт тон.
Тяжёлая травма? Это хоккей, такое случается. Есть те, кто может терпеть боль, играть с ней через не могу, — Саня один из них. Попов вызывает только уважение. Для молодых ребят в ЦСКА Саня показывает огромнейший пример, да и не только в ЦСКА. Быть лучшим игроком плей-офф в этом возрасте — это огромный труд.
Есмантович предложил Попову контракт прямо в чемпионской раздевалке? Судя по его движению в серии с «Магниткой», да и вообще в плей-офф, Александр явно готов играть ещё. Если он сможет, позволит здоровье — пускай подписывает контракт и играет, а мы будем наслаждаться. Попов своим примером показывает молодёжи, как нужно играть, готовиться к матчам, потому что всё это очень важно», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 30 апреля 2022
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