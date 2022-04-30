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СКА расстался с пятью легионерами

СКА расстался с пятью легионерами
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СКА расстался с пятью легионерами, сообщается на официальном сайте клуба.

По обоюдному согласию расторгнуты соглашения с финскими легионерами Лео Комаровым и Микко Лехтоненом.

Оба хоккеиста пополнили состав красно-синих в ходе сезона и вместе с командой стали обладателями бронзовых медалей чемпионата КХЛ. 35-летний Комаров в 18 встречах регулярного чемпионата набрал шесть очков, ещё три балла на его счету в 16 встречах плей-офф. 28-летний Лехтонен в регулярном чемпионате сыграл за СКА 15 матчей и отметился восемью очками, ещё семь баллов он добавил в 15 встречах плей-офф.

Кроме того, закончились контракты у шведского вратаря Ларса Юханссона, финского нападающего Йоонаса Кемппайнена и канадского защитника Мэта Робинсона. Юханссон перешёл в СКА перед сезоном-2021/2022, защищал ворота петербуржцев в 50 матчах, девять из которых завершил «на ноль», общий процент отражённых шведским голкипером бросков составил 92,6. Кемппайнен за три сезона в СКА провёл 174 матча и набрал 79 (40+39) очков. Робинсон за 51 встречу в составе красно-синих набрал 11 очков и после минувшего сезона принял решение завершить карьеру игрока.

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