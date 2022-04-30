Кожевников — о травме Попова: герой плей-офф? Будто он один вышел, а все остальные стояли

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал завоевание ЦСКА Кубка Гагарина, а также выступление 41-летнего нападающего армейцев Александра Попова, признанного MVP плей-офф. Москвичи выиграли финальную серию с «Металлургом» со счётом 4-3.
«Попов — молодец! Держит себя в режиме — это прекрасно. Александр забил гол и заслуженно получил MVP Кубка Гагарина. Герой плей-офф? Если так, то будто он один вышел, а все стояли. Не путайте. Да, Попов здорово сыграл — в этом нет сомнений, все это видели. А побеждает команда», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Металлург» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.
- 30 апреля 2022
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