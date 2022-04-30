Главный тренер «Вашингтона» рассказал об изменении в самочувствии травмированного Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт рассказал об улучшении самочувствия российского нападающего команды Александра Овечкина, который восстанавливается от травмы, полученной в матче с «Нью-Йорк Айлендерс».
«Сегодня утром его состояние стало лучше. Надеюсь, его здоровье продолжит двигаться в сторону улучшения», — цитирует Лавиолетта официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, 36-летний россиянин получил травму 25 апреля в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 Б) после подножки от голкипера Эрика Челльгрена и столкновения с бортом. Овечкин не смог продолжить встречу и покинул площадку.
В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет с «Флоридой Пантерз». Первая встреча запланирована на ночь с 3 на 4 мая мск.
- 30 апреля 2022
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