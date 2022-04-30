Министр спорта Российской Федерации поздравил ЦСКА с завоеванием Кубка Гагарина

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил московский ЦСКА с победой в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
«Поздравляю ЦСКА с победой в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги и завоеванием Кубка Гагарина! Московский клуб второй раз в истории стал обладателем главного трофея лиги. Хотел бы отметить большую волю к победе хоккеистов ЦСКА. Они уступали в финальной серии магнитогорскому «Металлургу» со счётом 1-3, но благодаря огромному желанию победить и мастерству переломили ситуацию и в решающем, седьмом матче взяли верх над сильными и опытными соперниками. «Металлург» показал в сезоне выдающуюся игру, прекрасно выступил в финальной серии и был, безусловно, достоин победы.
Поздравляю с чемпионством руководство ЦСКА и тренерский штаб красно-синих во главе с главным тренером Сергеем Фёдоровым, в прошлом хоккеистом сборной России и трёхкратным чемпионом мира. Он сумел вдохновить свою команду на победу, помог игрокам поверить в свои силы, изменить ход финальной серии и выиграть трофей. ЦСКА поддержал великие традиции легендарной отечественной и армейской хоккейной школы. И, конечно, поздравляю с успехом клуба болельщиков ЦСКА — в том числе благодаря их горячей поддержке команда одержала эту блестящую победу!» — передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
- 30 апреля 2022
-
21:03
-
21:00
-
20:42
-
20:35
-
20:26
-
20:20
-
20:14
-
20:03
-
19:49
-
19:25
-
19:20
-
19:13
-
19:11
-
19:09
-
19:06
-
19:02
-
18:56
-
18:55
-
18:51
-
18:45
-
18:44
-
18:37
-
18:30
-
18:30
-
18:27
-
18:22
-
18:15
-
18:15
-
18:12
-
18:12
-
18:05
-
18:00
-
17:59
-
17:54
-
17:52