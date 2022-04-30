Российский защитник «Монреаля» Романов выиграл «Жак Бошам Молсон Трофи»

Российский защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов по итогам голосования среди канадских спортивных журналистов стал обладателем «Жак Бошам Молсон Трофи», сообщается на официальном сайте команды.

Эта награда ежегодно вручается игроку «Монреаля», который сыграл определяющую роль в успехах команды, но не получил других индивидуальных призов.



Трофей вручается с 1981 года, он был учреждён в честь легендарного журналиста, на протяжении большей части своей профессиональной карьеры освещавшего события вокруг «Канадиенс».



22-летний уроженец Москвы набрал по итогам голосования 46 баллов и опередил Сэма Монтембо (33) и Джейка Эванса (28). Александр Романов в свой второй сезон в Национальной хоккейной лиге зарекомендовал себя стабильным игроком основного состава «Монреаля» и принял участие в 79 матчах, в которых забил три гола и отдал 10 результативных передач.



В прошлом году обладателем почётного приза стал вратарь Джейк Аллен.