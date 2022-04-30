Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко признан третьей звездой апреля в НХЛ

Национальная хоккейная лига определила лучших игроков по итогам апреля, заключительного месяца регулярного чемпионата, сообщает пресс-служба НХЛ.
Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко стал третьей звездой месяца. В 11 встречах регулярного чемпионата форвард «блюзменов» забросил 11 шайб и отдал 13 результативных передач, суммарно набрав 24 очка. Он отмечался в протоколе в 12 из 16 матчей апреля, включая 10-матчевую серию, в ходе которой он набрал 21 (9+12) результативный балл.
Второй звездой стал голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Майк Смит. 40-летний вратарь выиграл все девять встреч. В среднем за матч он отражал 95,1% бросков при коэффициенте надёжности 1,66. Первая звезда месяца — нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос. В его активе 33 (12+21) очка в 16 встречах.
- 30 апреля 2022
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