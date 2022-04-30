«Ну что за абсолютная легенда!» RMNB — об Овечкине, потроллившем болельщиков «Рейнджерс»

Издание RMNB прокомментировало эпизод матча «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз», во время которого капитан «столичных» Александр Овечкин ответил болельщикам, скандировавшим: «Ови — отстой».
«Алекс Овечкин, продолжающий восстанавливаться после травмы верхней части тела, которую он получил на прошлой неделе, пропускал заключительный матч «Вашингтона» в регулярном первенстве (и третий подряд). Тем не менее очевидно, что он в этот вечер совсем не скучал.
В пятницу вечером Ови решил уделить какое-то время троллингу болельщиков «Рейнджерс» из своей ложи на «Мэдисон Сквер Гарден». Никлас Бекстрём и Мэтт Ирвин выступили, в свою очередь, в роли изумлённых праздных зевак.
По мере того как перед его глазами проходила игра, Великая восьмёрка, у которого, что самое важное, похоже, никак не скованны движения в плечах, вошёл в азарт в общении с местными болельщиками. Сперва Ови показал гудевшим в его адрес ньюйоркцам, что он их не слышит, а потом даже подирижировал ими, когда они начали скандировать «Ови — отстой».
Ну что за абсолютная легенда!» — говорится в сообщении.
- 30 апреля 2022
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