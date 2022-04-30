Блэшилл покинул пост главного тренера «Детройта». Клуб не выходит в плей-офф шесть лет

Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман объявил, что главный тренер команды Джефф Блэшилл покидает свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Вместе с ним уходят тренер Дуг Хоуда и тренер вратарь Джефф Салайко.
Блэшилл с 2015 года тренировал «Детройт», где ранее уже работал ассистентом. Он сменил на этом посту Майка Бэбкока. Лишь в первом сезоне «красные крылья» смогли выйти в плей-офф, где проиграли серию «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1-4. После этого команда шесть раз подряд не выходила в плей-офф.
По итогам завершившегося регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги текущего сезона «Детройт» занял 12-е место из 16-ти в Восточной конференции. Кроме того, «красные крылья» расположились на 25-м месте из 32-х в сводной таблице НХЛ. В 82 матчах «Детройт» набрало 74 очка. «Ред Уингз» одержали 32 победы, 21 из которых была добыта в основное время.
- 30 апреля 2022
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