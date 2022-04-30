Толчинский объявил о подписании нового контракта с «Авангардом»

Российский нападающий Сергей Толчинский в одной из своих социальных сетей выложил опрос, согласно которому он подписал новый контракт с «Авангардом».
27-летний хоккеист выложил фотографию, на которой он подписывает бумагу, и предложил пройти опрос, что это за листы. Правильным вариантом является ответ «Контракт с «Авангардом».
Напомним, Толчинский выступает за «ястребов» с 2020 года. В сезоне-2020/2021 нападающий выиграл с командой Кубок Гагарина. В завершившемся сезоне российский форвард принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил пять шайб и отдал 22 передачи, суммарно набрав 27 очков. В 13 встречах плей-офф на его счету 7 (2+5) баллов.
В новом сезоне КХЛ «Авангард» вернётся в Омск после четырёх лет выступлений в подмосковной Балашихе.
- 30 апреля 2022
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