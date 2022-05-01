Кирилл Капризов поделился ожиданиями от предстоящего плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поделился ожиданиями от предстоящего раунда плей-офф НХЛ.

«Я знаю, что в плей-офф в каждой игре, каждой смене выкладываются на полную, поэтому я думаю, что мы будем готовы. Я знаю, что мы, как команда, будем готовы выходить на поле и играть в очень физический, действительно хороший хоккей каждую смену, каждую игру.

Честно говоря, всё дело в маленьких играх, битвах в углу, мелочах, которые мы делаем. Мы должны продолжать делать эти вещи правильно, продолжать побеждать в наших битвах и выигрывать наши смены. Это то, на чём мы должны сфокусироваться», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ.

В первом раунде Кубка Стэнли «Миннесота» встретится с «Сент-Луис Блюз». Первый раунд Кубка Стэнли начнётся 3 мая.