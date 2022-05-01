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Кросби высказался о возможном уходе Малкина из «Питтсбурга»

Кросби высказался о возможном уходе Малкина из «Питтсбурга»
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Американский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о возможном уходе из клуба российского нападающего Евгения Малкина.

«Как бы вы не хотели об этом думать, вы понимаете, что это может произойти. Думаю, нужно просто наслаждаться игрой с ними как можно больше и принять тот факт, что это не будет длиться вечно, уйдут они в этом году или в будущем. Я просто пытаюсь наслаждаться этим и быть благодарным за возможность, что у нас есть возможность делать это снова», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

Малкин покорил отметку в 20+ голов за сезон. Как отмечает пресс-служба лиги на официальном сайте, среди действующих игроков большее количество сезонов лишь у трёх хоккеистов – Александра Овечкина из «Вашингтон Кэпиталз» (17), Патрика Кейна из «Чикаго Блэкхоукс» (14) и Сидни Кросби из того же «Питтсбурга» (14).

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