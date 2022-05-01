«Авангард» объявил имя нового главного тренера

Новым главным тренером Омского «Авангарда» назначен Дмитрий Рябыкин. Ранее специалист работал в клубе ассистентом тренера.
«Выбор из главных тренеров на рынке был не так велик. Проработав несколько вариантов, мы пришли к выводу, что кандидатура Дмитрия Рябыкина является на данный момент оптимальной. Дать шанс тренеру, который уже на протяжении многих лет работает в штабе, давно стал своим для омских болельщиков, логично и правильно. За последние четыре сезона клуб обрёл четкий вектор развития, мы верим, что наша система будет работать и дальше.
Рассчитываем, что тренерский штаб в большинстве своём продолжит работу, у многих специалистов действующие контракты. Контракт Дмитрия Рябыкина заключён сроком на один год и может быть продлён в случае достижения цели на сезон», – цитирует генерального менеджера «Авангарда» Алексея Волкова официальный сайт клуба.
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