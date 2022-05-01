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Болельщики «Колорадо» выбрали Ничушкина лучшим игроком команды в апреле

Болельщики «Колорадо» выбрали Ничушкина лучшим игроком команды в апреле
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Болельщики «Колорадо Эвеланш» выбрали российского форварда команды Валерия Ничушкина лучшим игроком апреля, сообщает официальный телеграм-канал НХЛ на русском языке. В голосовании игрок обошёл нападающего Натана Маккиннона и защитника Кайла Макара.

По итогам апреля Ничушкин набрал 13 очков: забросил шесть шайб и отдал семь результативных передач.

В текущем сезоне Валерий провёл 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал в них 52 очка: забил 25 голов и отметился 27 результативными передачами.

По итогам регулярки «Колорадо» заняло первое место в таблице Западной конференции и вышло в плей-офф. В первом раунде команда встретится с «Нэшвилл Предаторз». Стартовая встреча состоится 4 мая в 4:30 мск.

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