Игорь Ларионов возглавил нижегородское «Торпедо»

Хоккейный клуб «Торпедо» достиг договоренности о подписании контракта с российским специалистом Игорем Ларионовым, сообщает официальный сайт клуба.
Ранее специалист работал в молодёжной и олимпийской сборных России, а также исполнял обязанности главного тренера национальной команды.
В качестве игрока Ларионов стал двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1988) и четырёхкратным чемпионом мира (1982, 1983, 1986, 1989).
В прошедшем сезоне команду возглавлял Дэвид Немировски. По итогам регулярного чемпионата, который в начале февраля завершился досрочно, «Торпедо» заняло девятое место в таблице Западной конференции и не вышло в плей-офф.
Напомним, вчера, 30 апреля, завершился сезон-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Гагарина стал московский ЦСКА, обыгравший в финале магнитогорский «Металлург» со счётом 4-3 в серии. Отметим, армейцы уступали по ходу серии со счётом 1-3.
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