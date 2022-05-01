Игорь Ларионов возглавил нижегородское «Торпедо»

Хоккейный клуб «Торпедо» достиг договоренности о подписании контракта с российским специалистом Игорем Ларионовым, сообщает официальный сайт клуба.



Ранее специалист работал в молодёжной и олимпийской сборных России, а также исполнял обязанности главного тренера национальной команды.

В качестве игрока Ларионов стал двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1988) и четырёхкратным чемпионом мира (1982, 1983, 1986, 1989).

В прошедшем сезоне команду возглавлял Дэвид Немировски. По итогам регулярного чемпионата, который в начале февраля завершился досрочно, «Торпедо» заняло девятое место в таблице Западной конференции и не вышло в плей-офф.

Напомним, вчера, 30 апреля, завершился сезон-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Гагарина стал московский ЦСКА, обыгравший в финале магнитогорский «Металлург» со счётом 4-3 в серии. Отметим, армейцы уступали по ходу серии со счётом 1-3.