Вайсфельд: никто не ожидал такого успеха от Фёдорова. Его прогресс очевиден во всём

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд поделился мнением об успехе главного тренера ЦСКА Сергея Фёдорова в первом сезоне в качестве главного тренера.
«Как теперь относиться к Фёдорову? Никто не ожидал такого успеха, я скептически относился к его назначению. Должен отметить, что его прогресс в течение сезона очевиден во всём – даже в интервью и на пресс-конференциях, не говоря уже о команде. Перед началом плей-офф ЦСКА не выглядел таким очевидным фаворитом, как в прошлом году. Армейцы хоть и проиграли тогда «Авангарду», но были фаворитами. В плей-офф москвичи продемонстрировали очень мощную игру. Фёдоров проделал великолепную работу.
Стоит ли продолжать Кошечкину? Надо спросить, насколько он готов к этому. Если у него есть желание, то, конечно, стоит – он показывает великолепный хоккей. Готов ли Федотов к НХЛ? Никто никогда не знает наверняка. Если есть возможность уехать, то даже не стоит задумываться», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
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