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Герсонский оценил назначение Рябыкина на пост главного тренера «Авангарда»

Герсонский оценил назначение Рябыкина на пост главного тренера «Авангарда»
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Заслуженный тренер России Сергей Герсонский прокомментировал назначение Дмитрия Рябыкина на пост главного тренера «Авангарда».

«Хотел бы поздравить его в первую очередь. Я думаю, что линия на развитие команды, которую строил Хартли имеет продолжение. Система развития игроков и игры команды устроило руководство. Я думаю, что именно с этим было связано назначение Рябыкина. Дмитрий, видимо, на сегодняшний день уже готов возглавить команду со всеми вытекающими требованиями по развитию не только команды, но и игроков в отдельности. Рад за него.

Как на «Авангарде» скажутся потери Семёнова, Емелина и Прохоркина? Это уже работа генерального менеджера. Потери это или не потери – это уже всё, прошедшая история. Конечно, это были лидеры команды. Есть ли на рынке те, кто их может заменить, – это уже другой вопрос», – сказал Герсонский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

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