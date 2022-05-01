Вайсфельд: «Металлург» хорошо играл в финале, но сломалась реализация. Это удивительно
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Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал победу ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина – 2022.
«Как ЦСКА удалось вернуться с 1-3? Был момент в серии, когда у ЦСКА что-то сломалось, произошёл щелчок, когда они проиграли три раза подряд. А потом что-то сломалось у «Магнитки», причём в одном компоненте – в реализации. «Металлург» продемонстрировал хорошее качество игры, но не реализовал очень много моментов в последних матчах. Это удивительно», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
Напомним, после четырёх матчей «Магнитка» вела в серии со счётом 3-1, но в оставшихся играх, две из которых были на домашнем льду, уступила. Автором золотого гола стал нападающий Александр Попов.
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