Хартли отреагировал на назначение Рябыкина главным тренером «Авангарда».
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Бывший главный тренер «Авангарда» Боб Хартли отреагировал на назначение на пост главного тренера команды Дмитрия Рябыкина, который был ассистентом Хартли в клубе.
«Поздравляю Дмитрия Рябыкина с назначением на пост главного тренера «Авангарда»! Для меня ты был легендарным защитником, ты был моим невероятным партнёром и тренером-ассистентом. А сейчас ты выбран главным тренером. Это отличное решение, я очень рад за тебя и желаю удачи. Спасибо большое за всё, что ты сделал для меня. Спасибо болельщикам «Авангарда» и хорошего дня!» – цитирует Хартли официальный телеграм-канал «Авангарда».
Напомним, контракт Дмитрия Рябыкина заключён сроком на один год и может быть продлён в случае достижения цели на сезон
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