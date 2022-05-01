Виктор Козлов назначен на пост главного тренера «Салавата Юлаева»

«Салават Юлаев» на официальном сайте объявил о назначении Виктора Козлова на пост главного тренера команды.

«Переговоры прошли легко, потому что это почётно – быть главным тренером «Салавата Юлаева». Это очень хороший вызов для меня, следующий шаг в карьере, и я к нему готов.

Состоялась встреча с Главой республики. Для меня встретиться с Радием Фаритовичем – огромная честь. Понимаю, какая ответственность возложена на меня.

Сейчас мы рассматриваем игроков, которые, возможно, пополнят наш состав, и планируем тренировочный сбор, подготовку к следующему сезону», – цитирует Козлова официальный сайт клуба.



«Назначение Виктора Козлова – это естественное развитие событий. Команда показывает интересный хоккей. Не считаем нужным что-то менять. Виктор Николаевич знает, что делать дальше», – цитирует генерального директора клуба Ринаша Баширова официальный сайт «Салавата».