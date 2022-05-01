Рукавишников вернулся в СКА и подписал долгосрочный контракт

Петербургский СКА на официальном сайте объявил о возвращении защитника Романа Рукавишникова, который последние три сезона выступал за казанский «Ак Барс». Соглашение с хоккеистом рассчитано на четыре года.

В прошедшем сезоне игрок провёл 44 матча в регулярном чемпионате и отдал шесть результативных передач. В плей-офф на его счету пять игр.

С сезона-2014/2015 до чемпионата-2019/2020 Роман выступал за петербургских армейцев и провёл 230 матчей. Также вместе с командой он завоевал два Кубка Гагарина. Всего на его счету шесть голов за СКА и 27 результативных передач.

По итогам регулярного чемпионата СКА занял первое место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где добрался до полуфинала. В матчах за выход в финал петербуржцы уступили московскому ЦСКА со счётом 3-4 в серии.