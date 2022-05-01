Волков – о Толчинском: это высококлассный мастер, способный решать исход матчей в одиночку

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал продление контракта с форвардом Сергеем Толчинским.
«Продление контракта Сергея Толчинского для нас было важной задачей. Болельщики знают, как горит Сергей на площадке, как выкладывается в каждом эпизоде. Для нас это очень ценные качества. В прошедшем сезоне, возможно, не все получалось, но в равнодушии Сергея точно нельзя обвинить. Это высококлассный мастер, способный решать исход матчей в одиночку. Таких в Лиге немного. Мы рады, что омские болельщики увидят Толчинского на льду новой «Арены Омск». Ну а мы продолжаем работу по комплектованию команды на будущий сезон», – цитирует Волкова официальный сайт клуба.
Напомним, Толчинский выступает за «ястребов» с 2020 года. В сезоне-2020/2021 нападающий выиграл с командой Кубок Гагарина. В завершившемся сезоне российский форвард принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил пять шайб и отдал 22 передачи, суммарно набрав 27 очков. В 13 встречах плей-офф на его счету 7 (2+5) баллов.
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