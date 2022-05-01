10 хоккеистов «Сибири» покинули клуб по истечении контракта

30 апреля закончились контракты с новосибирской «Сибирью» у Юрки Йокипакки, Виктора Комарова, Максима Гончарова, Олега Ли, Джей Си Липона, Константина Алексеева, Егора Миловзорова, Алексея Кручинина, Тревора Мёрфи и Дениса Бодрова. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В прошедшем сезоне по итогам регулярного чемпионата, который досрочно завершился в начале февраля, новосибирцы заняли шестое место в таблице Восточной конференции и вышли в плей-офф, где в первом раунде уступили уфимскому «Салавату Юлаеву» в пяти матчах.

Напомним, вчера, 30 апреля завершился сезон-2021/2022 в Континентальной хоккейной лиге. Обладателем Кубка Гагарина стал московский ЦСКА, в финале переигравший магнитогорский «Металлург» со счётом 4-3 в серии.