10 хоккеистов «Сибири» покинули клуб по истечении контракта
Поделиться
30 апреля закончились контракты с новосибирской «Сибирью» у Юрки Йокипакки, Виктора Комарова, Максима Гончарова, Олега Ли, Джей Си Липона, Константина Алексеева, Егора Миловзорова, Алексея Кручинина, Тревора Мёрфи и Дениса Бодрова. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
В прошедшем сезоне по итогам регулярного чемпионата, который досрочно завершился в начале февраля, новосибирцы заняли шестое место в таблице Восточной конференции и вышли в плей-офф, где в первом раунде уступили уфимскому «Салавату Юлаеву» в пяти матчах.
Напомним, вчера, 30 апреля завершился сезон-2021/2022 в Континентальной хоккейной лиге. Обладателем Кубка Гагарина стал московский ЦСКА, в финале переигравший магнитогорский «Металлург» со счётом 4-3 в серии.
Комментарии
- 1 мая 2022
-
13:25
-
13:12
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:16
-
12:13
-
12:00
-
11:23
-
11:08
-
11:00
-
10:43
-
10:30
-
10:18
-
10:06
-
10:00
-
09:49
-
09:32
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:28
-
08:22
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:36
-
04:56
-
00:00
- 30 апреля 2022
-
23:35
-
23:15
-
23:00
-
22:52
-
22:48
-
22:46
Партнерский контент