Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

10 хоккеистов «Сибири» покинули клуб по истечении контракта

10 хоккеистов «Сибири» покинули клуб по истечении контракта
Комментарии

30 апреля закончились контракты с новосибирской «Сибирью» у Юрки Йокипакки, Виктора Комарова, Максима Гончарова, Олега Ли, Джей Си Липона, Константина Алексеева, Егора Миловзорова, Алексея Кручинина, Тревора Мёрфи и Дениса Бодрова. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В прошедшем сезоне по итогам регулярного чемпионата, который досрочно завершился в начале февраля, новосибирцы заняли шестое место в таблице Восточной конференции и вышли в плей-офф, где в первом раунде уступили уфимскому «Салавату Юлаеву» в пяти матчах.

Напомним, вчера, 30 апреля завершился сезон-2021/2022 в Континентальной хоккейной лиге. Обладателем Кубка Гагарина стал московский ЦСКА, в финале переигравший магнитогорский «Металлург» со счётом 4-3 в серии.

Новость по теме
«Сибирь» продлила контракт с Никитой Сетдиковым и Никитой Шашковым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022