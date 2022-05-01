Иван Бочаров покинул московское «Динамо»

Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров покинул команду, сообщает официальный сайт клуба. Воспитанник динамовцев впервые сыграл за основную команду в КХЛ в сезоне-2017/2018.
В прошедшем чемпионате Бочаров провёл 37 игр в регулярке и оформил три шат-аута. Ещё пять матчей он сыграл в розыгрыше Кубка Гагарина.
По итогам регулярного чемпионата бело-голубые заняли четвёртое место в таблице Западной конференции и вышли в плей-офф. В первом раунде «Динамо» обыграло «Северсталь» в семи матчах, а во втором – уступило московскому ЦСКА 0-4.
Напомним, что армейцы стали победителями турнира, обыграв в финальной серии магнитогорский «Металлург» со счётом 4-3. По ходу серии ЦСКА проигрывал со счётом 1-3, но в оставшихся играх одержал три победы, две из которых в гостях.
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