The Athletic включил Фёдорова и Ларионова в список кандидатов на пост тренера «Детройта»

30 апреля генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман объявил, что главный тренер команды Джефф Блэшилл покидает свой пост. Издание The Athletic включила двоих российских тренеров в список кандидатов на пост главного в «Детройте».



«Несмотря на статус члена Зала славы и одного из лучших игроков в истории команды, его номер до сих пор не выведен из обращения. Однако вместе со Стивом Айзерманом работают многие его бывшие одноклубники, и возвращение одного из них, только что выигравшего титул, будет чертовски хорошей следующей главой», – пишет автор портала Макс Балтмэн.



«Тренерская философия Ларионова, которую он высказывал в интервью, а также его игровая карьера сделали его популярным среди фанатов «Детройта» – пишут в статье о новом главном тренере «Торпедо»



Среди многих других возможных кандидатов в статье называются ассистент главного тренера «Айлендерс» Лэйн Ламберт, главный тренер фарм-клуба «Тампы» Бенуа Гру и двукратный чемпион мира со сборной Швеции Рикард Грёнборг.

Отметим, что в текущем сезоне Фёдоров стал обладателем Кубка Гагарина, а Ларионов 1 мая возглавил нижегородское «Торпедо».