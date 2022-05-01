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The Athletic включил Фёдорова и Ларионова в список кандидатов на пост тренера «Детройта»

The Athletic включил Фёдорова и Ларионова в список кандидатов на пост тренера «Детройта»
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30 апреля генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман объявил, что главный тренер команды Джефф Блэшилл покидает свой пост. Издание The Athletic включила двоих российских тренеров в список кандидатов на пост главного в «Детройте».

«Несмотря на статус члена Зала славы и одного из лучших игроков в истории команды, его номер до сих пор не выведен из обращения. Однако вместе со Стивом Айзерманом работают многие его бывшие одноклубники, и возвращение одного из них, только что выигравшего титул, будет чертовски хорошей следующей главой», – пишет автор портала Макс Балтмэн.

«Тренерская философия Ларионова, которую он высказывал в интервью, а также его игровая карьера сделали его популярным среди фанатов «Детройта» – пишут в статье о новом главном тренере «Торпедо»

Среди многих других возможных кандидатов в статье называются ассистент главного тренера «Айлендерс» Лэйн Ламберт, главный тренер фарм-клуба «Тампы» Бенуа Гру и двукратный чемпион мира со сборной Швеции Рикард Грёнборг.

Отметим, что в текущем сезоне Фёдоров стал обладателем Кубка Гагарина, а Ларионов 1 мая возглавил нижегородское «Торпедо».

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