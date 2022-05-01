Генменеджер «Динамо» прокомментировал уход Бочарова

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал расставание с воспитанником Иваном Бочаровым.

«Иван Бочаров продолжит карьеру в новом клубе. Это непростое решение, так как расставание со своим воспитанником всегда болезненно. Хочется поблагодарить Ваню за игру и пожелать успехов в дальнейших сезонах! Надеемся, что перемены пойдут всем на пользу», – цитирует Сопина официальный сайт клуба.

Напомним, голкипер покинул команду по истечении срока контракта. Воспитанник динамовцев впервые сыграл за основную команду в КХЛ в сезоне-2017/2018.



В прошедшем чемпионате Бочаров провёл 37 игр в регулярке и оформил три шат-аута. Ещё пять матчей он сыграл в розыгрыше Кубка Гагарина.



По итогам регулярного чемпионата бело-голубые заняли четвёртое место в таблице Западной конференции и вышли в плей-офф. В первом раунде «Динамо» обыграло «Северсталь» в семи матчах, а во втором – уступило московскому ЦСКА 0-4.