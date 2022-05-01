Прохоркин подписал трёхлетний контракт со СКА

Нападающий Николай Прохоркин вернулся в петербургский СКА и подписал трёхлетний контракт, сообщает официальный сайт клуба. Хоккеист покинул армейцев по окончании сезона-2018/2019.



В прошедшем сезоне форвард выступал за омский «Авангард» и провёл 41 матч в регулярном чемпионате, где набрал 21 очка: забросил 10 шайб и отдал 11 результативных передач. В плей-офф на его счету семь баллов (5+2) в 13 встречах.



После ухода из СКА Прохоркин играл за «Онтарио», «Лос-Анджелес Кингз» и магнитогорский «Металлург». Также ранее игрок выступал за ЦСКА, «Красную Армию», «Буран» и «Салават Юлаев».



В минувшем сезоне петербуржцы заняли первое место в таблице Западной конференции и вышли в плей-офф, где уступили ЦСКА в полуфинале со счётом 3-4 в серии.

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