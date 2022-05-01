«Барыс» продлил контракты с Данияром и Александровым

Хоккейный клуб «Барыс» на официальном сайте сообщил о заключении контрактов с защитником Саматом Данияром и нападающим Станиславом Александровым. Данияр подписал новый двухсторонний контракт сроком на два года, Александров – двухсторонний контракт сроком на один год (до 30 апреля 2023).

Самат Данияр практически всю свою взрослую карьеру провёл в системе «Барыса». В прошлом сезоне защитник за 43 матча в КХЛ (включая три игры в плей-офф) сделал 6 результативных передач. Также Самат провёл 11 встреч в плей-офф чемпионата Казахстана, за этот отрезок он отметился пятью результативными передачами.

Станислав Александров является выпускником ДЮСШ «Барыс». В прошлом сезоне форвард выступал за «Номад». За 36 матчей в регулярном чемпионате Александров заработал 18 (9+9) баллов. В плей-офф Станислав добавил в свой актив семь (5+2) очков, после чего был вызван в расширенный состав национальной сборной Казахстана.