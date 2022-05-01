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Павел Кудрявцев из «Локомотива» подписал контракт «Динамо»

Павел Кудрявцев из «Локомотива» подписал контракт «Динамо»
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Нападающий Павел Кудрявцев перешёл из ярославского «Локомотива» в московское «Динамо», сообщает официальный сайт бело-голубых. Соглашение с хоккеистом рассчитано до 2024 года.

В прошедшем сезоне Павел провёл 35 матчей в регулярном чемпионате и набрал восемь очков: забросил пять шайб и отдал три результативные передачи. В плей-офф у него сыграна одна встреча.

Всего в КХЛ нападающий провел 168 игр, набрал 49 очков (23+26) при показателе полезности «+15».

Также бело-голубые закрепили за собой права на вратаря Клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерс» Илью Коновалова. Отметим, голкипер сейчас выступает в АХЛ за «Бейкерсфилд Кондорс». Он провёл 16 матчей в нынешнем регулярном чемпионате.

По итогам регулярного чемпионата динамовцы заняли четвёртое место в таблице Западной конференции и вышли в плей-офф. В первом раунде «Динамо» обыграло «Северсталь» в семи матчах, а во втором – уступило московскому ЦСКА 0-4.

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