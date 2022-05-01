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Состав сборной России на матч с Беларусью в Туле

Состав сборной России на матч с Беларусью в Туле
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Сегодня, 1 мая, в Ледовом дворце в Туле состоится контрольный матч, в котором сыграют сборные России и Беларуси. Начало встречи в 16:00 мск. Стал известен состав россиян на эту игру.

Николаев (Третьяк);
Телегин – Кирсанов, Тертышный – Сафонов – Хайруллин;
Смирнов – Мисюль, Чибриков – Хуснутдинов – Свечков;
Савиков – Анисимов, Кабуш – Кровяков – Пустозёров;
Хабаров, Кирилейченко – Алалыкин – Башкиров, Гуслистов.

Ранее стали известны капитан и его ассистенты на матчи в Туле и турнир в Санкт-Петербурге.

Напомним, завтра, также в 16:00 россияне вновь сыграют с белорусами в Туле. А с 5 по 7 мая в Санкт-Петербурге пройдёт турнир, в котором примет участие не только основная сборная России, но и молодёжная.

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