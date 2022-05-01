Вячеслав Основин подписал контракт с «Сибирью»

«Сибирь» в официальном телеграм-канале объявила о переходе в команду нападающего Вячеслава Основина. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года.
В текущем сезоне в 44 играх «регулярки» Основин выступал за «Трактор» и набрал 14 очков: забросил пять шайб и отдал девять результативных передач. В плей-офф нападающий сыграл восемь встреч и забросил одну шайбу, став вместе с челябинцами бронзовым призёром чемпионата КХЛ-2021/2022.
Всего в КХЛ Вячеслав провёл 474 матча и записал на свой счёт 140 очков (79+61). За «Трактор» форвард сыграл 288 встреч, забросил 51 шайбу и отдал 33 голевые передачи.
В прошедшем сезоне по итогам регулярного чемпионата, который досрочно завершился в начале февраля, новосибирцы заняли шестое место в таблице Восточной конференции и вышли в плей-офф, где в первом раунде уступили уфимскому «Салавату Юлаеву» в пяти матчах.
- 1 мая 2022
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