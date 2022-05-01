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Семь игроков НХЛ сыграют за сборную Чехии на чемпионате мира

Семь игроков НХЛ сыграют за сборную Чехии на чемпионате мира
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Официальный «Твиттер» сборной Чехии назвал семь игроков из Национальной хоккейной лиги, которые сыграют за сборную Чехии на чемпионате мира. Напомним, сегодня, 1 мая, состоится последний матч регулярного сезона НХЛ.

В чешскую сборную приедут: Карел Веймелка («Аризона Койотс»), Филип Гронек («Детройт-Ред Уингз»), Радим Шимек («Сан-Хосе Шаркс»), Томаш Гертл («Сан-Хосе Шаркс»), Якуб Врана («Детройт-Ред Уингз»), Дмитрий Яшкин («Аризона Койотс») и Доминик Симон («Анахайм Дакс»).

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 13 по 29 мая в Хельсинки и Тампере (Финляндия). Сборная Чехии сыграет в группе B вместе с командами Финляндии, Латвии, Норвегии, Швеции, Австрии, Великобритании и США. Сборная России пропустит предстоящий турнир из-за дисквалификации со стороны Международной федерации хоккея.

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