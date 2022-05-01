Семь игроков НХЛ сыграют за сборную Чехии на чемпионате мира

Официальный «Твиттер» сборной Чехии назвал семь игроков из Национальной хоккейной лиги, которые сыграют за сборную Чехии на чемпионате мира. Напомним, сегодня, 1 мая, состоится последний матч регулярного сезона НХЛ.



В чешскую сборную приедут: Карел Веймелка («Аризона Койотс»), Филип Гронек («Детройт-Ред Уингз»), Радим Шимек («Сан-Хосе Шаркс»), Томаш Гертл («Сан-Хосе Шаркс»), Якуб Врана («Детройт-Ред Уингз»), Дмитрий Яшкин («Аризона Койотс») и Доминик Симон («Анахайм Дакс»).



Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 13 по 29 мая в Хельсинки и Тампере (Финляндия). Сборная Чехии сыграет в группе B вместе с командами Финляндии, Латвии, Норвегии, Швеции, Австрии, Великобритании и США. Сборная России пропустит предстоящий турнир из-за дисквалификации со стороны Международной федерации хоккея.