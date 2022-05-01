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Быков отреагировал на назначение Ларионова главным тренером нижегородского «Торпедо»

Быков отреагировал на назначение Ларионова главным тренером нижегородского «Торпедо»
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Бывший главный тренер клубов КХЛ и сборной России Вячеслав Быков прокомментировал назначение Игоря Ларионова на пост главного тренера «Торпедо».

«Думаю, что всем любителям хоккея и специалистам в этом виде спорта будет интересно наблюдать, как «Торпедо» будет теперь играть и в каком стиле. Что касается успехов Ларионова, игра покажет, сможет ли он добиться такого же результата, что и Фёдоров!» — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, 1 мая стало известно, что «Торпедо» достигло договоренности о подписании контракта с российским тренером Игорем Ларионовым.

Ранее специалист работал в молодёжной и олимпийской сборных России, а также исполнял обязанности главного тренера национальной команды.

В качестве игрока Ларионов стал двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1988) и четырёхкратным чемпионом мира (1982, 1983, 1986, 1989).

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