Быков отреагировал на назначение Ларионова главным тренером нижегородского «Торпедо»

Бывший главный тренер клубов КХЛ и сборной России Вячеслав Быков прокомментировал назначение Игоря Ларионова на пост главного тренера «Торпедо».
«Думаю, что всем любителям хоккея и специалистам в этом виде спорта будет интересно наблюдать, как «Торпедо» будет теперь играть и в каком стиле. Что касается успехов Ларионова, игра покажет, сможет ли он добиться такого же результата, что и Фёдоров!» — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, 1 мая стало известно, что «Торпедо» достигло договоренности о подписании контракта с российским тренером Игорем Ларионовым.
Ранее специалист работал в молодёжной и олимпийской сборных России, а также исполнял обязанности главного тренера национальной команды.
В качестве игрока Ларионов стал двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1988) и четырёхкратным чемпионом мира (1982, 1983, 1986, 1989).
- 1 мая 2022
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