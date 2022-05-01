Капитан «Торпедо» Пайгин заключил новый контракт с клубом

Капитан «Торпедо» Зият Пайгин подписал новый однолетний контракт с нижегородским клубом, сообщает телеграм-канал команды.



В 46 играх прошедшего регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги 27-летний защитник забросил пять шайб и отдал 11 голевых передач при показателе полезности «+4». После досрочного окончания сезона Пайгин для поддержания игровой формы отправился в шведский «Тимро», в составе которого в 16 матчах заработал 5 (1+4) очков.



Всего на счету Пайгина 298 матчей в КХЛ, в которых он заработал 90 (29+61) баллов при общей полезности «-3». Ранее он выступал в лиге за «Ак Барс», «Сочи», «Локомотив» и «Нефтехимик».



Напомним, «Торпедо» заняло девятое место в таблице Запада и не пробилось в плей-офф КХЛ 2022 года.