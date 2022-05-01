Третьяк: шоу – это матч звёзд, а игра за сборную России – это гордость и экзамен
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о важности выступления за национальную команду.
«Матчи с Беларусью – это ближе к шоу или нужно играть на победу? Шоу – это матч звёзд, где показывают своё мастерство. А здесь каждый игрок с пяти лет занимается хоккеем, и у каждого своё имя – все ребята хотят попасть в национальную сборную, и это самая большая гордость для игрока.
Поверьте мне как человеку, который играл за сборную Советского Союза. Для меня вызов в сборную был самым большим счастьем. Поэтому для каждого мальчишки, который сегодня вышел на лёд, – это праздник. Но ещё это и экзамен, и пробный камень для их будущих вызовов в сборную», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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