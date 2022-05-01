«Спартак» заключил новые контракты с тремя хоккеистами

Московский «Спартак» в телеграм-канале сообщил о заключении новых двусторонних контрактов на два года с защитниками Никитой Соколовым и Максимом Афанасьевым, а также с нападающим Матвеем Заседой.
В минувшем сезоне 23-летний Соколов сыграл 17 матчей за «Спартак» и 38 игр за воскресенский «Химик» при 7 (1+6) набранных очках, а также дебютировал за олимпийскую сборную России до 23 лет на Кубке Германии.
Афанасьев и Заседа сыграли по одному матчу за «Спартак», проведя большую часть сезона в фарм-клубе красно-белых — «Химике» из Воскресенска. В активе 24-летнего Афанасьева – 16 (5+11) очков в 58 играх, на счету 22-летнего Заседы – 24 (15+9) очка в 39 матчах.
«Спартак» вышел во второй раунд Кубка Гагарина — 2022, где уступил СКА в серии со счётом 1-4.
- 1 мая 2022
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