«Спартак» заключил новые контракты с тремя хоккеистами

Московский «Спартак» в телеграм-канале сообщил о заключении новых двусторонних контрактов на два года с защитниками Никитой Соколовым и Максимом Афанасьевым, а также с нападающим Матвеем Заседой.



В минувшем сезоне 23-летний Соколов сыграл 17 матчей за «Спартак» и 38 игр за воскресенский «Химик» при 7 (1+6) набранных очках, а также дебютировал за олимпийскую сборную России до 23 лет на Кубке Германии.



Афанасьев и Заседа сыграли по одному матчу за «Спартак», проведя большую часть сезона в фарм-клубе красно-белых — «Химике» из Воскресенска. В активе 24-летнего Афанасьева – 16 (5+11) очков в 58 играх, на счету 22-летнего Заседы – 24 (15+9) очка в 39 матчах.



«Спартак» вышел во второй раунд Кубка Гагарина — 2022, где уступил СКА в серии со счётом 1-4.