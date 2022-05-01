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Юниорская сборная Финляндии завоевала бронзу на ЮЧМ-2022, уверенно обыграв Чехию

Юниорская сборная Финляндии завоевала бронзу на ЮЧМ-2022, уверенно обыграв Чехию
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Сборная Финляндии одержала победу в матче за третье место на юниорском чемпионате мира 2022 года над командой Чехии со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0). Встреча прошла в Ландсхуте (Германия) на стадионе «Фанатек-Арена».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ере Лассила и Йоаким Кемелль (оба — дубль). Единственный гол чехов забил Ондржей Бехер.

Сборная Финляндии завоевала бронзовые награды. В финале турнира сыграют команды США и Швеции. Матч состоится сегодня, 1 мая, на «Фанатек-Арене». Стартовое вбрасывание — в 19:30 по московскому времени.

Напомним, сборная России пропустила юниорский чемпионат мира из-за решения Международной федерации хоккея (ИИХФ) отстранить все российские национальные и клубные команды от турниров в 2022 году.

U18 ЧМ-2022. За 3-е место
01 мая 2022, воскресенье. 15:30 МСК
Финляндия U18
Окончен
4 : 1
Чехия U18
0:1 Бехер (Бареш, Немец) – 05:27 (5x5)   1:1 Кемелль (Кивихарью, Лассила) – 09:05 (5x5)   2:1 Кемелль (Каскимяки, Лассила) – 33:24 (5x5)   3:1 Лассила (Кемелль) – 54:58 (5x5)   4:1 Лассила (Лааксо) – 59:11 (en)
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