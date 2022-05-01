Юниорская сборная Финляндии завоевала бронзу на ЮЧМ-2022, уверенно обыграв Чехию

Сборная Финляндии одержала победу в матче за третье место на юниорском чемпионате мира 2022 года над командой Чехии со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0). Встреча прошла в Ландсхуте (Германия) на стадионе «Фанатек-Арена».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ере Лассила и Йоаким Кемелль (оба — дубль). Единственный гол чехов забил Ондржей Бехер.



Сборная Финляндии завоевала бронзовые награды. В финале турнира сыграют команды США и Швеции. Матч состоится сегодня, 1 мая, на «Фанатек-Арене». Стартовое вбрасывание — в 19:30 по московскому времени.



Напомним, сборная России пропустила юниорский чемпионат мира из-за решения Международной федерации хоккея (ИИХФ) отстранить все российские национальные и клубные команды от турниров в 2022 году.