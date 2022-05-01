Голкипер сборной России по хоккею забросил шайбу в товарищеском матче с Беларусью

В эти минуты в Туле на стадионе «Ледовый дворец» проходит товарищеский матч между сборными России и Беларуси. В концовке третьего периода российская команда ведёт со счётом 5:2.
Голкипер российской сборной Дмитрий Николаев стал автором забитого гола на 58-й минуте, отправив шайбу в пустые ворота белорусской команды.
Видео доступно в телеграм-канале «Хоккей России».
Также в составе сборной России отличились Никита Тертышный, Марат Хайруллин (дубль) и Фёдор Свечков. У Беларуси отметились Егор Чезганов и Даниил Сотишвили.
Следующий матч между командами состоится завтра, 2 мая, в Туле. Стартовое вбрасывание — в 16:00 по московскому времени.
Напомним, обе команды пропустят чемпионат мира по хоккею 2022 года по решению Международной федерации хоккея (ИИХФ).
- 1 мая 2022
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